|
23.06.2026 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Strabag +2,48 Prozent 2. BTV +2,22 Prozent 3. Porr +1,57 Prozent 4. FACC +1,31 Prozent 5. Vienna Insurance +1,20 Prozent 6. Marinomed +1,10 Prozent 7. DO & CO +0,93 Prozent 8. Flughafen Wien +0,60 Prozent 9. Uniqa +0,58 Prozent 10. BAWAG +0,29 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Gurktaler Stämme -18,38 Prozent 2. AT&S -6,69 Prozent 3. Lenzing -4,61 Prozent 4. Polytec -2,97 Prozent 5. Rosenbauer -2,71 Prozent 6. Palfinger -2,40 Prozent 7. Burgenland Holding -2,38 Prozent 8. SBO -1,92 Prozent 9. Mayr-Melnhof -1,90 Prozent 10. Verbund -1,88 Prozent
moe
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!