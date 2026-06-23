23.06.2026 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Strabag +2,48 Prozent 2. BTV +2,22 Prozent 3. Porr +1,57 Prozent 4. FACC +1,31 Prozent 5. Vienna Insurance +1,20 Prozent 6. Marinomed +1,10 Prozent 7. DO & CO +0,93 Prozent 8. Flughafen Wien +0,60 Prozent 9. Uniqa +0,58 Prozent 10. BAWAG +0,29 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Gurktaler Stämme -18,38 Prozent 2. AT&S -6,69 Prozent 3. Lenzing -4,61 Prozent 4. Polytec -2,97 Prozent 5. Rosenbauer -2,71 Prozent 6. Palfinger -2,40 Prozent 7. Burgenland Holding -2,38 Prozent 8. SBO -1,92 Prozent 9. Mayr-Melnhof -1,90 Prozent 10. Verbund -1,88 Prozent

moe

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch tiefer. Die asiatischen Börsen tendieren zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
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