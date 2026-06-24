24.06.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Gurktaler Stämme +22,52 Prozent 2. Flughafen Wien +4,40 Prozent 3. Polytec +3,53 Prozent 4. Manner +2,00 Prozent 5. DO & CO +1,61 Prozent 6. Wienerberger +1,46 Prozent 7. CA Immo +0,87 Prozent 8. Agrana +0,87 Prozent 9. Wolford +0,83 Prozent 10. FACC +0,75 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Frequentis -7,04 Prozent 2. Vienna Insurance -4,17 Prozent 3. Zumtobel -2,91 Prozent 4. Kapsch TrafficCom -2,88 Prozent 5. OMV -2,84 Prozent 6. voestalpine -2,83 Prozent 7. SBO -2,77 Prozent 8. Marinomed -2,17 Prozent 9. AT&S -1,79 Prozent 10. Palfinger -1,69 Prozent

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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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