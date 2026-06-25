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25.06.2026 18:12:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Maschinenfabrik Heid +50,00 Prozent 2. Rosenbauer +3,81 Prozent 3. Mayr-Melnhof +3,51 Prozent 4. Marinomed Biotech +2,78 Prozent 5. RHI Magnesita +2,15 Prozent 6. Erste Group +2,09 Prozent 7. Österreichische Post +2,09 Prozent 8. UNIQA +2,07 Prozent 9. EuroTeleSites +2,03 Prozent 10. Bajaj Mobility +1,95 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. AT&S -8,68 Prozent 2. FACC -4,39 Prozent 3. Frequentis -3,93 Prozent 4. Linz Textil -2,78 Prozent 5. Lenzing -1,17 Prozent 6. Flughafen Wien -1,15 Prozent 7. SBO -1,01 Prozent 8. Josef Manner -0,98 Prozent 9. Frauenthal Holding -0,89 Prozent 10. Agrana -0,86 Prozent
spa
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