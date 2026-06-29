29.06.2026 18:33:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Warimpex +5,20 Prozent 2. Wolford +2,61 Prozent 3. Frauenthal +1,80 Prozent 4. Austriacard +1,69 Prozent 5. Addiko Bank +1,48 Prozent 6. Rosenbauer +1,35 Prozent 7. BKS Bank +0,93 Prozent 8. UBM +0,88 Prozent 9. Polytec +0,68 Prozent 10. Bajaj Mobility +0,63 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Gurktaler Vorzüge -5,38 Prozent 2. Gurktaler Stämme -4,89 Prozent 3. Wienerberger -4,57 Prozent 4. voestalpine -3,39 Prozent 5. Linz Textil -2,86 Prozent 6. Frequentis -2,37 Prozent 7. Andritz -2,21 Prozent 8. EuroTeleSites -2,19 Prozent 9. BTV -2,17 Prozent 10. Mayr-Melnhof -2,06 Prozent

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
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