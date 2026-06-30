30.06.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Rath +28,21 Prozent 2. AT&S +9,90 Prozent 3. Marinomed +8,74 Prozent 4. Gurktaler Vorzüge +5,69 Prozent 5. Polytec +3,16 Prozent 6. OMV +2,04 Prozent 7. RBI +2,01 Prozent 8. BAWAG +1,92 Prozent 9. Erste Group +1,91 Prozent 10. Stadlauer Malz +1,79 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Kapsch TrafficCom -2,63 Prozent 2. Frequentis -2,43 Prozent 3. CA Immo -2,15 Prozent 4. EVN -1,89 Prozent 5. Post -1,59 Prozent 6. DO & CO -1,59 Prozent 7. RHI Magnesita -0,92 Prozent 8. EuroTeleSites -0,90 Prozent 9. UBM -0,87 Prozent 10. Flughafen Wien -0,79 Prozent

moe

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