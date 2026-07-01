01.07.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Rath +4,00 Prozent 2. FACC +3,65 Prozent 3. DO & CO +2,76 Prozent 4. Post +2,58 Prozent 5. UBM +2,05 Prozent 6. CA Immo +1,97 Prozent 7. Polytec +1,97 Prozent 8. Zumtobel +1,50 Prozent 9. Lenzing +1,44 Prozent 10. Rosenbauer +1,00 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Gurktaler Stämme -8,57 Prozent 2. AT&S -7,68 Prozent 3. Gurktaler Vorzüge -5,38 Prozent 4. Andritz -3,57 Prozent 5. Stadlauer Malz -3,51 Prozent 6. Strabag -2,36 Prozent 7. Bajaj Mobility -2,17 Prozent 8. RBI -2,06 Prozent 9. Manner -1,98 Prozent 10. Semperit -1,67 Prozent

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Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
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