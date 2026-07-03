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03.07.2026 18:53:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. AT&S +6,80 Prozent 2. Gurktaler Stämme +6,25 Prozent 3. voestalpine +5,24 Prozent 4. Porr +4,93 Prozent 5. Palfinger +4,13 Prozent 6. Gurktaler Vorzüge +3,97 Prozent 7. Polytec +3,70 Prozent 8. Strabag +3,51 Prozent 9. RHI Magnesita +3,42 Prozent 10. SBO +3,14 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer von Freitag:
1. Emerald Horizon -5,05 Prozent 2. Marinomed -3,52 Prozent 3. Manner -1,00 Prozent 4. DO & CO -0,89 Prozent 5. Kapsch TrafficCom -0,78 Prozent 6. CPI Europe -0,64 Prozent 7. BAWAG -0,44 Prozent 8. Erste Group -0,42 Prozent 9. Post -0,31 Prozent 10. OMV -0,26 Prozent
mik
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