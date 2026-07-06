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06.07.2026 18:26:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag: 1. Emerald Horizon +7,55 Prozent 2. FACC +2,84 Prozent 3. Frequentis +2,23 Prozent 4. BTV +2,22 Prozent 5. RBI +1,79 Prozent 6. Bajaj Mobility +1,64 Prozent 7. SBO +1,18 Prozent 8. Palfinger +1,07 Prozent 9. UNIQA +0,89 Prozent 10. OMV +0,80 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag: 1. AT&S -4,79 Prozent 2. Lenzing -2,35 Prozent 3. Zumtobel -2,26 Prozent 4. Sempert AG Holding -2,02 Prozent 5. RHI Magnesita -1,80 Prozent 6. Österreichische Post -1,72 Prozent 7. Mayr-Melnhof -1,65 Prozent 8. Marinomed Biotech -1,56 Prozent 9. AMAG -1,46 Prozent 10. Agrana -1,26 Prozent
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