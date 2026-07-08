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08.07.2026 18:24:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:
1. Kapsch TrafficCom +6,00 Prozent 2. AT&S +4,63 Prozent 3. OMV +3,33 Prozent 4. Rath +3,08 Prozent 5. Emerald Horizon +2,90 Prozent 6. SBO +2,68 Prozent 7. Flughafen Wien +1,57 Prozent 8. Polytec +1,06 Prozent 9. Verbund +0,79 Prozent 10. Vienna Insurance +0,46 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. RBI -5,99 Prozent 2. Zumtobel -5,36 Prozent 3. Erste Group -4,56 Prozent 4. Wolford -4,31 Prozent 5. DO & CO -4,15 Prozent 6. Wienerberger -3,93 Prozent 7. RHI Magnesita -3,38 Prozent 8. voestalpine -3,36 Prozent 9. Porr -3,19 Prozent 10. Manner -2,94 Prozent
moe
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