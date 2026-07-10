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10.07.2026 18:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. voestalpine +6,13 Prozent 2. Bajaj Mobility +4,62 Prozent 3. Marinomed +4,57 Prozent 4. Zumtobel +2,12 Prozent 5. RHI Magnesita +1,89 Prozent 6. Polytec +1,70 Prozent 7. OMV +1,53 Prozent 8. Telekom Austria +1,52 Prozent 9. Rosenbauer +1,02 Prozent 10. Mayr-Melnhof +0,91 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Heid -11,76 Prozent 2. Porr -10,39 Prozent 3. Gurktaler Vorzüge -4,58 Prozent 4. Frequentis -4,05 Prozent 5. FACC -3,97 Prozent 6. Addiko Bank -3,25 Prozent 7. Flughafen Wien -3,09 Prozent 8. Frauenthal -2,63 Prozent 9. AT&S -2,61 Prozent 10. Palfinger -1,56 Prozent
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