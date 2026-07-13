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13.07.2026 18:25:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. SW Umwelttechnik +8,11 Prozent 2. Stadlauer Malz +5,66 Prozent 3. Gurktaler Vorzüge +4,00 Prozent 4. Frauenthal +2,70 Prozent 5. Verbund +2,09 Prozent 6. OMV +2,00 Prozent 7. SBO +1,48 Prozent 8. Gurktaler Stämme +1,18 Prozent 9. voestalpine +1,06 Prozent 10. Rosenbauer +1,01 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. DO & CO -3,29 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -2,72 Prozent 3. Vienna Insurance -2,70 Prozent 4. Frequentis -2,60 Prozent 5. Austriacard -2,25 Prozent 6. Addiko Bank -2,24 Prozent 7. Uniqa -2,23 Prozent 8. Marinomed -2,19 Prozent 9. FACC -2,12 Prozent 10. AT&S -1,61 Prozent
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