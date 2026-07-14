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14.07.2026 19:01:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. RBI +4,66 Prozent 2. Semperit +4,17 Prozent 3. Kapsch TrafficCom +3,60 Prozent 4. Frequentis +3,17 Prozent 5. Addiko Bank +3,05 Prozent 6. RHI Magnesita +2,78 Prozent 7. Vienna Insurance +2,77 Prozent 8. Emerald Horizon +1,90 Prozent 9. Burgenland Holding +1,83 Prozent 10. Wolford +1,80 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer von Dienstag:
1. EuroTeleSites -3,51 Prozent 2. Marinomed -2,79 Prozent 3. Zumtobel -2,63 Prozent 4. Wiener Privatbank -2,31 Prozent 5. FACC -2,05 Prozent 6. Strabag -1,88 Prozent 7. Agrana -1,71 Prozent 8. Polytec -1,47 Prozent 9. DO & CO -1,22 Prozent 10. Wienerberger -0,90 Prozent
mik
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