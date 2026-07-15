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15.07.2026 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:
1. Wienerberger +3,84 Prozent 2. Semperit +3,33 Prozent 3. Marinomed +2,87 Prozent 4. Strabag +2,75 Prozent 5. Mayr-Melnhof +2,46 Prozent 6. voestalpine +2,38 Prozent 7. Kapsch TrafficCom +2,32 Prozent 8. Andritz +1,66 Prozent 9. Lenzing +1,66 Prozent 10. Palfinger +1,58 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. Frauenthal -5,26 Prozent 2. RBI -3,23 Prozent 3. Manner -2,97 Prozent 4. Vienna Insurance -2,70 Prozent 5. Verbund -2,61 Prozent 6. Polytec -2,35 Prozent 7. AT&S -2,17 Prozent 8. Wolford -1,77 Prozent 9. FACC -1,40 Prozent 10. Flughafen Wien -1,38 Prozent
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