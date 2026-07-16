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16.07.2026 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Zumtobel +7,82 Prozent 2. RHI Magnesita +5,34 Prozent 3. Bajaj Mobility +4,06 Prozent 4. Manner +3,06 Prozent 5. Frauenthal +2,78 Prozent 6. Frequentis +2,60 Prozent 7. Wiener Privatbank +2,36 Prozent 8. EuroTeleSites +2,29 Prozent 9. Mayr-Melnhof +2,27 Prozent 10. Palfinger +2,18 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. FACC -3,78 Prozent 2. AT&S -3,00 Prozent 3. Kapsch TrafficCom -2,26 Prozent 4. Burgenland Holding -1,80 Prozent 5. Emerald Horizon -1,75 Prozent 6. Agrana -1,30 Prozent 7. RBI -1,26 Prozent 8. EVN -1,19 Prozent 9. CA Immo -1,05 Prozent 10. UBM -0,88 Prozent
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