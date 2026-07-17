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17.07.2026 18:06:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Frequentis +6,81 Prozent 2. Burgenland Holding +2,44 Prozent 3. Lenzing +2,40 Prozent 4. AustriaCard Holding +2,30 Prozent 5. Mayr-Melnhof +1,60 Prozent 6. Agrana +1,32 Prozent 7. UBM +0,89 Prozent 8. EVN +0,86 Prozent 9. CA Immo +0,85 Prozent 10. Wienerberger +0,79 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Marinomed Biotech -57,54 Prozent 2. Wolford -9,01 Prozent 3. AT&S -7,22 Prozent 4. FACC -4,05 Prozent 5. Sempert AG Holding -3,55 Prozent 6. RBI -3,02 Prozent 7. Palfinger -2,90 Prozent 8. Erste Group -2,62 Prozent 9. Zumtobel -2,50 Prozent 10. RHI Magnesita -2,25 Prozent
spa
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