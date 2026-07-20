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20.07.2026 18:36:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Marinomed +29,47 Prozent 2. Frequentis +6,08 Prozent 3. Zumtobel +4,87 Prozent 4. Addiko Bank +2,23 Prozent 5. FACC +2,05 Prozent 6. Verbund +2,05 Prozent 7. OMV +1,70 Prozent 8. Emerald Horizon +1,58 Prozent 9. Kapsch TrafficCom +1,54 Prozent 10. Polytec +1,53 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Heid -6,67 Prozent 2. Wiener Privatbank -4,62 Prozent 3. Rosenbauer -3,30 Prozent 4. Wienerberger -2,79 Prozent 5. Austriacard -1,94 Prozent 6. Mayr-Melnhof -1,46 Prozent 7. Telekom Austria -1,39 Prozent 8. Lenzing -1,37 Prozent 9. Semperit -1,34 Prozent 10. Uniqa -1,28 Prozent
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