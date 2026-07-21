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21.07.2026 18:26:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Marinomed +16,87 Prozent 2. AT&S +11,97 Prozent 3. Wiener Privatbank +4,84 Prozent 4. Emerald Horizon +4,47 Prozent 5. Erste Group +3,29 Prozent 6. RBI +2,90 Prozent 7. FACC +2,38 Prozent 8. SBO +2,09 Prozent 9. Andritz +2,04 Prozent 10. Porr +1,82 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer von Dienstag:
1. Wienerberger -4,13 Prozent 2. Bajaj Mobility -2,87 Prozent 3. RHI Magnesita -1,99 Prozent 4. Telekom Austria -1,81 Prozent 5. Frequentis -1,68 Prozent 6. Gurktaler Vorzüge -1,54 Prozent 7. Verbund -1,51 Prozent 8. CPI Europe -1,41 Prozent 9. CA Immo -0,63 Prozent 10. UBM -0,59 Prozent
mik
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