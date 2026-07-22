22.07.2026 18:46:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Marinomed +16,87 Prozent 2. AT&S +11,97 Prozent 3. Wiener Privatbank +4,84 Prozent 4. Emerald Horizon +4,47 Prozent 5. Erste Group +3,29 Prozent 6. RBI +2,90 Prozent 7. FACC +2,38 Prozent 8. SBO +2,09 Prozent 9. Andritz +2,04 Prozent 10. Porr +1,82 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von Mittwoch:

1. Wienerberger -4,13 Prozent 2. Bajaj Mobility -2,87 Prozent 3. RHI Magnesita -1,99 Prozent 4. Telekom Austria -1,81 Prozent 5. Frequentis -1,68 Prozent 6. Gurktaler Vorzüge -1,54 Prozent 7. Verbund -1,51 Prozent 8. CPI Europe -1,41 Prozent 9. CA Immo -0,63 Prozent 10. UBM -0,59 Prozent

mik

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen