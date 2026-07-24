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24.07.2026 20:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Rosenbauer +5,05 Prozent
2. Andritz +3,20 Prozent
3. Mayr-Melnhof +2,53 Prozent
4. Telekom Austria +2,52 Prozent
5. voestalpine +2,52 Prozent
6. Kapsch TrafficCom +2,33 Prozent
7. Erste Group +1,59 Prozent
8. Polytec +1,30 Prozent
9. CA Immo +1,29 Prozent
10. UNIQA +1,16 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Maschinenfabrik Heid -17,86 Prozent
2. AT&S -5,82 Prozent
3. Frequentis -4,79 Prozent
4. Wolford -3,85 Prozent
5. RBI -2,76 Prozent
6. Emerald Horizon -2,28 Prozent
7. Agrana -2,17 Prozent
8. Addiko Bank -1,81 Prozent
9. Wienerberger -1,47 Prozent
10. OMV -1,47 Prozent
spa
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