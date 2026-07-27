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27.07.2026 18:27:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Heid +47,83 Prozent 2. Bajaj Mobility +3,03 Prozent 3. Telekom Austria +2,46 Prozent 4. Mayr-Melnhof +2,22 Prozent 5. Wienerberger +1,69 Prozent 6. Frequentis +1,68 Prozent 7. Polytec +1,50 Prozent 8. DO & CO +1,00 Prozent 9. CA Immo +0,43 Prozent 10. voestalpine +0,31 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. AT&S -13,62 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -7,58 Prozent 3. Gurktaler Vorzüge -4,62 Prozent 4. Gurktaler Stämme -4,12 Prozent 5. Stadlauer Malz -3,57 Prozent 6. Lenzing -2,59 Prozent 7. Andritz -2,59 Prozent 8. OMV -2,58 Prozent 9. SBO -2,39 Prozent 10. Flughafen Wien -1,97 Prozent
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