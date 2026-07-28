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28.07.2026 18:30:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Telekom Austria +5,00 Prozent 2. Wolford +5,00 Prozent 3. RBI +3,67 Prozent 4. CA Immo +2,12 Prozent 5. Wienerberger +1,86 Prozent 6. CPI Europe +1,82 Prozent 7. Zumtobel +1,79 Prozent 8. Flughafen Wien +1,61 Prozent 9. voestalpine +1,38 Prozent 10. EuroTeleSites +1,35 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Lenzing -14,11 Prozent 2. Palfinger -9,82 Prozent 3. AT&S -7,30 Prozent 4. RHI Magnesita -4,46 Prozent 5. SBO -3,92 Prozent 6. Heid -3,53 Prozent 7. Kapsch TrafficCom -1,84 Prozent 8. Wiener Privatbank -1,50 Prozent 9. Emerald Horizon -1,44 Prozent 10. DO & CO -1,23 Prozent

moe

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Zahlenflut und KI-Sorgen: Dow schlussendlich stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.
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