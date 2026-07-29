29.07.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Wiener Privatbank +10,69 Prozent 2. Zumtobel +4,79 Prozent 3. Lenzing +4,52 Prozent 4. OMV +2,44 Prozent 5. Verbund +2,43 Prozent 6. Linz Textil +2,41 Prozent 7. Flughafen Wien +2,37 Prozent 8. Emerald Horizon +2,00 Prozent 9. Uniqa +1,37 Prozent 10. Vienna Insurance +1,35 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. AT&S -6,14 Prozent 2. Marinomed -5,08 Prozent 3. RBI -2,68 Prozent 4. Telekom Austria -2,29 Prozent 5. BAWAG -2,10 Prozent 6. Semperit -2,02 Prozent 7. Polytec -1,91 Prozent 8. SBO -1,36 Prozent 9. voestalpine -1,14 Prozent 10. Kapsch TrafficCom -1,04 Prozent

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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen steigen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.
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