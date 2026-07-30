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30.07.2026 18:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. AT&S +12,75 Prozent 2. Andritz +9,43 Prozent 3. Lenzing +6,38 Prozent 4. AMAG +5,15 Prozent 5. BAWAG +4,05 Prozent 6. RHI Magnesita +3,75 Prozent 7. FACC +3,67 Prozent 8. RBI +3,11 Prozent 9. Emerald Horizon +2,86 Prozent 10. Strabag +2,54 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Marinomed -10,71 Prozent 2. Verbund -2,63 Prozent 3. Rosenbauer -2,24 Prozent 4. Zumtobel -1,92 Prozent 5. Addiko Bank -1,85 Prozent 6. Telekom Austria -1,75 Prozent 7. Bajaj Mobility -1,71 Prozent 8. Burgenland Holding -1,20 Prozent 9. Flughafen Wien -0,77 Prozent 10. voestalpine -0,67 Prozent
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