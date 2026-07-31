31.07.2026 20:10:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Marinomed Biotech +8,00 Prozent
2. Gurktaler Vorzüge +4,84 Prozent
3. Rosenbauer +4,26 Prozent
4. Verbund +3,84 Prozent
5. Wolford +3,81 Prozent
6. Burgenland Holding +2,44 Prozent
7. RBI +2,33 Prozent
8. Vienna Insurance +2,31 Prozent
9. Bajaj Mobility +2,23 Prozent
10. FACC +1,10 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Rath -11,94 Prozent
2. Palfinger -3,14 Prozent
3. AT&S -2,68 Prozent
4. Porr -1,83 Prozent
5. CA Immo -1,43 Prozent
6. AMAG -1,40 Prozent
7. Strabag -1,30 Prozent
8. Zumtobel -1,23 Prozent
9. Erste Group -1,23 Prozent
10. Frequentis -1,22 Prozent

spa

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Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street sind wechselnde Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
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