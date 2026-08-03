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03.08.2026 18:31:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. Bajaj Mobility +7,77 Prozent 2. AT&S +5,96 Prozent 3. Lenzing +5,54 Prozent 4. voestalpine +3,65 Prozent 5. Frequentis +3,56 Prozent 6. Polytec +3,41 Prozent 7. Andritz +3,33 Prozent 8. FACC +2,90 Prozent 9. RBI +2,61 Prozent 10. Wienerberger +2,54 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Marinomed -7,41 Prozent 2. Flughafen Wien -1,54 Prozent 3. Verbund -1,51 Prozent 4. Agrana -1,32 Prozent 5. Rosenbauer -0,94 Prozent 6. EuroTeleSites -0,89 Prozent 7. Porr -0,80 Prozent 8. Wiener Privatbank -0,69 Prozent 9. RHI Magnesita -0,60 Prozent 10. Telekom Austria -0,59 Prozent
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