04.08.2026 18:25:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Bajaj Mobility +15,09 Prozent 2. Marinomed +8,00 Prozent 3. AT&S +5,63 Prozent 4. voestalpine +3,69 Prozent 5. Frequentis +3,43 Prozent 6. Polytec +2,89 Prozent 7. Mayr-Melnhof +2,11 Prozent 8. Wienerberger +2,11 Prozent 9. Porr +1,88 Prozent 10. Wolford +1,82 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Wiener Privatbank -4,17 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -2,71 Prozent 3. Heid -2,44 Prozent 4. Rosenbauer -1,90 Prozent 5. SBO -1,52 Prozent 6. RHI Magnesita -1,51 Prozent 7. Semperit -1,00 Prozent 8. EVN -0,85 Prozent 9. Lenzing -0,61 Prozent 10. CPI Europe -0,51 Prozent

moe

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.
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