05.08.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Wolford +11,61 Prozent 2. RHI Magnesita +7,03 Prozent 3. Rosenbauer +5,18 Prozent 4. Wiener Privatbank +5,07 Prozent 5. RBI +4,14 Prozent 6. Erste Group +3,59 Prozent 7. Kapsch TrafficCom +2,57 Prozent 8. Semperit +2,36 Prozent 9. Zumtobel +2,22 Prozent 10. Mayr-Melnhof +1,72 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Frauenthal -5,31 Prozent 2. Bajaj Mobility -5,28 Prozent 3. Lenzing -4,47 Prozent 4. Linz Textil -4,12 Prozent 5. voestalpine -2,52 Prozent 6. AT&S -2,46 Prozent 7. Andritz -1,80 Prozent 8. DO & CO -1,68 Prozent 9. Verbund -1,45 Prozent 10. Post -1,23 Prozent

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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
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