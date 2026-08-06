06.08.2026 18:14:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Bajaj Mobility +10,74 Prozent 2. RHI Magnesita +3,71 Prozent 3. Vienna Insurance +3,53 Prozent 4. AT&S +3,50 Prozent 5. Lenzing +2,98 Prozent 6. Rosenbauer +2,77 Prozent 7. EuroTeleSites +2,44 Prozent 8. Frauenthal Holding +1,87 Prozent 9. Telekom Austria +1,59 Prozent 10. UBM +1,18 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Marinomed Biotech -7,41 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -3,76 Prozent 3. Frequentis -3,04 Prozent 4. AustriaCard Holding -2,64 Prozent 5. Agrana -2,19 Prozent 6. Warimpex -1,96 Prozent 7. FACC -1,96 Prozent 8. Mayr-Melnhof -1,81 Prozent 9. CA Immo -1,02 Prozent 10. Zumtobel -0,97 Prozent

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
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