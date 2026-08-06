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06.08.2026 18:14:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Bajaj Mobility +10,74 Prozent 2. RHI Magnesita +3,71 Prozent 3. Vienna Insurance +3,53 Prozent 4. AT&S +3,50 Prozent 5. Lenzing +2,98 Prozent 6. Rosenbauer +2,77 Prozent 7. EuroTeleSites +2,44 Prozent 8. Frauenthal Holding +1,87 Prozent 9. Telekom Austria +1,59 Prozent 10. UBM +1,18 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Marinomed Biotech -7,41 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -3,76 Prozent 3. Frequentis -3,04 Prozent 4. AustriaCard Holding -2,64 Prozent 5. Agrana -2,19 Prozent 6. Warimpex -1,96 Prozent 7. FACC -1,96 Prozent 8. Mayr-Melnhof -1,81 Prozent 9. CA Immo -1,02 Prozent 10. Zumtobel -0,97 Prozent
spa
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