07.08.2026 20:11:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Marinomed Biotech +8,00 Prozent
2. Bajaj Mobility +7,84 Prozent
3. Palfinger +1,49 Prozent
4. Agrana +1,35 Prozent
5. Porr +0,92 Prozent
6. Flughafen Wien +0,39 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Österreichische Post -4,94 Prozent
2. Rosenbauer -3,59 Prozent
3. AT&S -2,84 Prozent
4. Telekom Austria -2,54 Prozent
5. Frequentis -2,35 Prozent
6. Wienerberger -2,25 Prozent
7. Vienna Insurance -2,18 Prozent
8. RBI -2,18 Prozent
9. voestalpine -2,08 Prozent
10. Lenzing -2,07 Prozent

spa

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ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
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