10.08.2026 18:24:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Kapsch TrafficCom +4,78 Prozent 2. Warimpex +3,67 Prozent 3. Austriacard +3,33 Prozent 4. AT&S +3,20 Prozent 5. OMV +2,47 Prozent 6. Uniqa +2,00 Prozent 7. SBO +1,94 Prozent 8. Telekom Austria +1,41 Prozent 9. Palfinger +0,98 Prozent 10. Agrana +0,88 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Marinomed -12,96 Prozent 2. Zumtobel -4,46 Prozent 3. Wolford -4,00 Prozent 4. Polytec -2,69 Prozent 5. BTV -2,17 Prozent 6. Wienerberger -2,02 Prozent 7. Mayr-Melnhof -1,96 Prozent 8. RHI Magnesita -1,93 Prozent 9. EVN -1,91 Prozent 10. Vienna Insurance -1,81 Prozent

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
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