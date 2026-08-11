11.08.2026 18:24:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Bajaj Mobility +8,62 Prozent 2. Frequentis +6,18 Prozent 3. voestalpine +3,54 Prozent 4. RHI Magnesita +2,82 Prozent 5. AT&S +2,70 Prozent 6. OMV +1,71 Prozent 7. Post +1,47 Prozent 8. Semperit +1,36 Prozent 9. BAWAG +0,61 Prozent 10. Zumtobel +0,52 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Rosenbauer -3,13 Prozent 2. EuroTeleSites -2,62 Prozent 3. Addiko Bank -1,94 Prozent 4. Lenzing -1,90 Prozent 5. Agrana -1,75 Prozent 6. Emerald Horizon -1,68 Prozent 7. Verbund -1,55 Prozent 8. Vienna Insurance -1,42 Prozent 9. Wiener Privatbank -1,38 Prozent 10. Uniqa -1,20 Prozent

moe

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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte mit einem Plus. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich freundlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
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