12.08.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. AT&S +8,54 Prozent 2. Zumtobel +5,41 Prozent 3. DO & CO +3,23 Prozent 4. Heid +3,13 Prozent 5. Polytec +2,14 Prozent 6. Porr +2,09 Prozent 7. Addiko Bank +1,98 Prozent 8. Lenzing +1,51 Prozent 9. Erste Group +1,33 Prozent 10. Linz Textil +1,23 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Rosenbauer -2,91 Prozent 2. Frequentis -2,78 Prozent 3. Bajaj Mobility -2,22 Prozent 4. SW Umwelttechnik -2,01 Prozent 5. voestalpine -1,94 Prozent 6. Wienerberger -1,13 Prozent 7. OMV -1,07 Prozent 8. Telekom Austria -0,99 Prozent 9. Post -0,48 Prozent 10. Verbund -0,44 Prozent

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Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen.
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