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13.08.2026 18:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:
1. Bajaj Mobility +13,47 Prozent 2. Wolford +4,17 Prozent 3. Semperit +2,99 Prozent 4. FACC +1,70 Prozent 5. AT&S +1,57 Prozent 6. OMV +1,00 Prozent 7. voestalpine +0,86 Prozent 8. Mayr-Melnhof +0,71 Prozent 9. Telekom Austria +0,60 Prozent 10. Erste Group +0,57 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Frequentis -2,60 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -2,51 Prozent 3. Wienerberger -2,29 Prozent 4. RHI Magnesita -2,19 Prozent 5. Lenzing -2,12 Prozent 6. Rosenbauer -1,33 Prozent 7. Uniqa -1,20 Prozent 8. Polytec -0,63 Prozent 9. CPI Europe -0,51 Prozent 10. Post -0,49 Prozent
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