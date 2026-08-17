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17.08.2026 18:42:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Semperit +7,28 Prozent 2. Rosenbauer +5,33 Prozent 3. Burgenland Holding +2,38 Prozent 4. Polytec +1,60 Prozent 5. Kapsch TrafficCom +1,05 Prozent 6. SBO +1,03 Prozent 7. Verbund +0,89 Prozent 8. Wiener Privatbank +0,70 Prozent 9. Linz Textil +0,61 Prozent 10. UBM +0,59 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer von Montag:
1. Emerald Horizon -6,22 Prozent 2. Bajaj Mobility -5,88 Prozent 3. Marinomed -4,00 Prozent 4. Gurktaler Vorzüge -3,85 Prozent 5. Stadlauer Malz -3,70 Prozent 6. Wienerberger -3,18 Prozent 7. Addiko Bank -3,09 Prozent 8. Frauenthal -2,75 Prozent 9. Flughafen Wien -2,69 Prozent 10. Zumtobel -2,45 Prozent
mik
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