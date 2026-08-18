|
18.08.2026 18:31:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. Marinomed +4,17 Prozent 2. Vienna Insurance +3,17 Prozent 3. OMV +2,19 Prozent 4. EVN +2,15 Prozent 5. Lenzing +1,97 Prozent 6. Agrana +1,36 Prozent 7. SBO +1,02 Prozent 8. Frauenthal +0,94 Prozent 9. Uniqa +0,89 Prozent 10. Gurktaler Stämme +0,61 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. AT&S -14,17 Prozent 2. Bajaj Mobility -9,38 Prozent 3. FACC -3,46 Prozent 4. Rosenbauer -2,85 Prozent 5. Emerald Horizon -2,37 Prozent 6. RHI Magnesita -2,35 Prozent 7. Wienerberger -2,14 Prozent 8. Polytec -1,97 Prozent 9. Frequentis -1,96 Prozent 10. AMAG -1,79 Prozent
moe
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.