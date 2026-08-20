|
20.08.2026 18:10:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Agrana +4,59 Prozent 2. SBO +4,33 Prozent 3. Frequentis +3,77 Prozent 4. Emerald Horizon +3,33 Prozent 5. EuroTeleSites +2,01 Prozent 6. Wienerberger +1,72 Prozent 7. RBI +1,58 Prozent 8. Sempert AG Holding +1,53 Prozent 9. Zumtobel +1,27 Prozent 10. Polytec +1,03 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Mayr-Melnhof -5,32 Prozent 2. UNIQA -4,67 Prozent 3. Burgenland Holding -4,65 Prozent 4. AT&S -4,03 Prozent 5. Gurktaler Vorzüge -3,85 Prozent 6. voestalpine -3,76 Prozent 7. Bajaj Mobility -2,97 Prozent 8. Rosenbauer -2,30 Prozent 9. FACC -2,13 Prozent 10. RHI Magnesita -2,11 Prozent
spa
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.