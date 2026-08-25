25.08.2026 18:28:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Bajaj Mobility +15,74 Prozent 2. Emerald Horizon +5,77 Prozent 3. AT&S +4,81 Prozent 4. Stadlauer Malz +4,00 Prozent 5. FACC +3,31 Prozent 6. SW Umwelttechnik +3,17 Prozent 7. Rosenbauer +3,00 Prozent 8. SBO +2,60 Prozent 9. RBI +2,53 Prozent 10. Frauenthal +1,89 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Lenzing -4,38 Prozent 2. Warimpex -1,57 Prozent 3. UBM -1,18 Prozent 4. Mayr-Melnhof -1,15 Prozent 5. Kapsch TrafficCom -0,65 Prozent 6. Linz Textil -0,60 Prozent 7. Uniqa -0,57 Prozent 8. Andritz -0,49 Prozent 9. EuroTeleSites -0,44 Prozent 10. Zumtobel -0,25 Prozent

moe

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NVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigt sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.
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