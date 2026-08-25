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25.08.2026 18:28:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. Bajaj Mobility +15,74 Prozent 2. Emerald Horizon +5,77 Prozent 3. AT&S +4,81 Prozent 4. Stadlauer Malz +4,00 Prozent 5. FACC +3,31 Prozent 6. SW Umwelttechnik +3,17 Prozent 7. Rosenbauer +3,00 Prozent 8. SBO +2,60 Prozent 9. RBI +2,53 Prozent 10. Frauenthal +1,89 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Lenzing -4,38 Prozent 2. Warimpex -1,57 Prozent 3. UBM -1,18 Prozent 4. Mayr-Melnhof -1,15 Prozent 5. Kapsch TrafficCom -0,65 Prozent 6. Linz Textil -0,60 Prozent 7. Uniqa -0,57 Prozent 8. Andritz -0,49 Prozent 9. EuroTeleSites -0,44 Prozent 10. Zumtobel -0,25 Prozent
moe
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