26.08.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. FACC +4,62 Prozent 2. Gurktaler Stämme +4,29 Prozent 3. voestalpine +4,13 Prozent 4. Porr +3,70 Prozent 5. Wienerberger +2,91 Prozent 6. RHI Magnesita +2,75 Prozent 7. Frequentis +2,53 Prozent 8. Palfinger +2,46 Prozent 9. AT&S +2,22 Prozent 10. Andritz +2,22 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Bajaj Mobility -2,97 Prozent 2. Emerald Horizon -2,27 Prozent 3. BTV -1,71 Prozent 4. Rosenbauer -1,62 Prozent 5. CA Immo -1,05 Prozent 6. BKS Bank -0,93 Prozent 7. Semperit -0,87 Prozent 8. CPI Europe -0,65 Prozent 9. Flughafen Wien -0,38 Prozent 10. OMV -0,29 Prozent

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