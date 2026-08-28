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28.08.2026 18:01:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Strabag +15,75 Prozent 2. Wolford +12,50 Prozent 3. AT&S +5,04 Prozent 4. Warimpex +4,00 Prozent 5. Sempert AG Holding +3,59 Prozent 6. Rosenbauer +3,50 Prozent 7. Burgenland Holding +2,41 Prozent 8. Porr +2,39 Prozent 9. Frequentis +2,25 Prozent 10. Kapsch TrafficCom +2,23 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Bajaj Mobility -2,85 Prozent 2. Marinomed Biotech -2,22 Prozent 3. Mayr-Melnhof -1,81 Prozent 4. Josef Manner -1,00 Prozent 5. Vienna Insurance -0,84 Prozent 6. Lenzing -0,65 Prozent 7. UBM -0,58 Prozent 8. OMV -0,45 Prozent 9. CA Immo -0,21 Prozent 10. voestalpine -0,13 Prozent
spa
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Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.