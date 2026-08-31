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31.08.2026 18:07:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag: 1. RHI Magnesita +5,26 Prozent 2. Wolford +2,56 Prozent 3. OMV +2,39 Prozent 4. Emerald Horizon +2,23 Prozent 5. Vienna Insurance +2,12 Prozent 6. SBO +1,96 Prozent 7. Flughafen Wien +1,89 Prozent 8. Frauenthal Holding +1,85 Prozent 9. RBI +1,75 Prozent 10. Polytec +1,60 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag: 1. Rath -10,17 Prozent 2. Strabag -4,74 Prozent 3. Gurktaler Vorzüge -3,85 Prozent 4. AMAG -3,57 Prozent 5. Porr -3,25 Prozent 6. DO & CO -2,87 Prozent 7. Sempert AG Holding -2,02 Prozent 8. Erste Group -1,86 Prozent 9. Burgenland Holding -1,76 Prozent 10. Zumtobel -1,71 Prozent
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