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01.09.2026 18:28:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Agrana +3,57 Prozent 2. Rosenbauer +2,19 Prozent 3. OMV +2,04 Prozent 4. Burgenland Holding +1,80 Prozent 5. Wolford +1,67 Prozent 6. Erste Group +1,24 Prozent 7. Verbund +1,10 Prozent 8. Lenzing +0,87 Prozent 9. UBM +0,59 Prozent 10. Uniqa +0,57 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom xxxxxxxxxx:
1. Heid -6,06 Prozent 2. RHI Magnesita -5,59 Prozent 3. Porr -3,76 Prozent 4. AT&S -3,66 Prozent 5. Frequentis -3,29 Prozent 6. Kapsch TrafficCom -2,81 Prozent 7. Marinomed -2,27 Prozent 8. Polytec -2,17 Prozent 9. Wienerberger -1,79 Prozent 10. CA Immo -1,72 Prozent
moe
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