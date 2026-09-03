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03.09.2026 18:20:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. UNIQA +4,23 Prozent 2. Emerald Horizon +3,52 Prozent 3. Vienna Insurance +3,07 Prozent 4. Palfinger +2,76 Prozent 5. Sempert AG Holding +2,60 Prozent 6. Warimpex +1,94 Prozent 7. voestalpine +1,88 Prozent 8. Erste Group +1,64 Prozent 9. Porr +1,40 Prozent 10. BAWAG +1,29 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Addiko Bank -3,47 Prozent 2. Wiener Privatbank -2,78 Prozent 3. Frauenthal Holding -2,73 Prozent 4. RHI Magnesita -2,22 Prozent 5. OMV -1,85 Prozent 6. Burgenland Holding -1,76 Prozent 7. FACC -1,55 Prozent 8. AT&S -1,46 Prozent 9. Bajaj Mobility -0,78 Prozent 10. Lenzing -0,66 Prozent
spa
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Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.