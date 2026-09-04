04.09.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. AT&S +11,16 Prozent 2. RHI Magnesita +8,77 Prozent 3. Wienerberger +3,37 Prozent 4. voestalpine +2,82 Prozent 5. DO & CO +2,74 Prozent 6. Strabag +2,65 Prozent 7. Kapsch TrafficCom +2,00 Prozent 8. Gurktaler Vorzüge +1,60 Prozent 9. Porr +1,52 Prozent 10. Mayr-Melnhof +1,46 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Emerald Horizon -6,38 Prozent 2. Marinomed -5,78 Prozent 3. Agrana -1,73 Prozent 4. Uniqa -1,71 Prozent 5. Rosenbauer -1,53 Prozent 6. Bajaj Mobility -1,26 Prozent 7. Warimpex -1,14 Prozent 8. BAWAG -0,94 Prozent 9. SBO -0,66 Prozent 10. RBI -0,47 Prozent

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Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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