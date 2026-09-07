07.09.2026 18:36:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Gurktaler Vorzüge +6,30 Prozent 2. Marinomed +6,13 Prozent 3. AT&S +6,05 Prozent 4. Gurktaler Stämme +3,03 Prozent 5. Frauenthal +2,80 Prozent 6. Strabag +2,37 Prozent 7. Stadlauer Malz +1,92 Prozent 8. Austriacard +1,52 Prozent 9. Palfinger +1,40 Prozent 10. Semperit +1,11 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Wolford -3,36 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -3,05 Prozent 3. Frequentis -2,02 Prozent 4. DO & CO -1,70 Prozent 5. FACC -1,68 Prozent 6. EuroTeleSites -1,31 Prozent 7. BTV -1,16 Prozent 8. Bajaj Mobility -1,12 Prozent 9. SW Umwelttechnik -1,02 Prozent 10. BKS Bank -0,92 Prozent

moe

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Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
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