08.09.2026 18:26:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. RHI Magnesita +3,27 Prozent 2. RBI +2,75 Prozent 3. Emerald Horizon +2,70 Prozent 4. Strabag +2,11 Prozent 5. Verbund +1,92 Prozent 6. Rosenbauer +1,87 Prozent 7. Burgenland Holding +1,80 Prozent 8. EVN +1,73 Prozent 9. DO & CO +1,48 Prozent 10. Post +1,11 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. AT&S -4,68 Prozent 2. Frequentis -3,98 Prozent 3. Vienna Insurance -3,37 Prozent 4. Zumtobel -3,16 Prozent 5. voestalpine -1,87 Prozent 6. Flughafen Wien -1,52 Prozent 7. Manner -0,97 Prozent 8. Kapsch TrafficCom -0,90 Prozent 9. Erste Group -0,80 Prozent 10. Telekom Austria -0,79 Prozent

moe

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Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
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