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08.09.2026 18:26:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. RHI Magnesita +3,27 Prozent 2. RBI +2,75 Prozent 3. Emerald Horizon +2,70 Prozent 4. Strabag +2,11 Prozent 5. Verbund +1,92 Prozent 6. Rosenbauer +1,87 Prozent 7. Burgenland Holding +1,80 Prozent 8. EVN +1,73 Prozent 9. DO & CO +1,48 Prozent 10. Post +1,11 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. AT&S -4,68 Prozent 2. Frequentis -3,98 Prozent 3. Vienna Insurance -3,37 Prozent 4. Zumtobel -3,16 Prozent 5. voestalpine -1,87 Prozent 6. Flughafen Wien -1,52 Prozent 7. Manner -0,97 Prozent 8. Kapsch TrafficCom -0,90 Prozent 9. Erste Group -0,80 Prozent 10. Telekom Austria -0,79 Prozent
moe
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