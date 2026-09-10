10.09.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Vienna Insurance +3,83 Prozent 2. Strabag +2,80 Prozent 3. Kapsch TrafficCom +2,74 Prozent 4. Marinomed +2,33 Prozent 5. Semperit +1,39 Prozent 6. Agrana +1,32 Prozent 7. Post +1,12 Prozent 8. EVN +0,85 Prozent 9. AT&S +0,83 Prozent 10. SBO +0,83 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Heid -6,45 Prozent 2. Frequentis -4,64 Prozent 3. Wienerberger -4,41 Prozent 4. SW Umwelttechnik -2,58 Prozent 5. Polytec -2,17 Prozent 6. RHI Magnesita -2,04 Prozent 7. Zumtobel -1,99 Prozent 8. Flughafen Wien -1,52 Prozent 9. Emerald Horizon -1,34 Prozent 10. Palfinger -1,11 Prozent

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Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
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