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11.09.2026 17:57:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Strabag +3,31 Prozent 2. Polytec +3,03 Prozent 3. Frequentis +2,89 Prozent 4. Porr +2,76 Prozent 5. Marinomed Biotech +2,27 Prozent 6. Flughafen Wien +1,92 Prozent 7. Stadlauer Malz +1,89 Prozent 8. Telekom Austria +1,58 Prozent 9. OMV +1,48 Prozent 10. Wienerberger +1,11 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Bajaj Mobility -4,64 Prozent 2. Lenzing -3,08 Prozent 3. AT&S -2,46 Prozent 4. Rosenbauer -2,43 Prozent 5. Vienna Insurance -2,19 Prozent 6. Verbund -1,47 Prozent 7. Sempert AG Holding -1,37 Prozent 8. Mayr-Melnhof -1,32 Prozent 9. Agrana -1,30 Prozent 10. FACC -1,01 Prozent
spa
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Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.