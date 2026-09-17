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17.09.2026 18:21:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. AT&S +5,69 Prozent 2. Erste Group +3,64 Prozent 3. Rath +2,56 Prozent 4. voestalpine +2,00 Prozent 5. Andritz +1,44 Prozent 6. UNIQA +1,41 Prozent 7. Österreichische Post +1,29 Prozent 8. Zumtobel +1,24 Prozent 9. Telekom Austria +1,01 Prozent 10. Bajaj Mobility +0,88 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. RBI -6,01 Prozent 2. Sempert AG Holding -4,35 Prozent 3. Kapsch TrafficCom -3,89 Prozent 4. Emerald Horizon -2,83 Prozent 5. Addiko Bank -2,34 Prozent 6. EuroTeleSites -1,57 Prozent 7. AustriaCard Holding -1,50 Prozent 8. Porr -1,22 Prozent 9. DO & CO -0,94 Prozent 10. Strabag -0,92 Prozent
spa
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