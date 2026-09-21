21.09.2026 18:26:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. AT&S +6,37 Prozent 2. RHI Magnesita +4,42 Prozent 3. Emerald Horizon +3,81 Prozent 4. Telekom Austria +3,25 Prozent 5. BAWAG +3,00 Prozent 6. Erste Group +2,61 Prozent 7. Semperit +2,53 Prozent 8. Uniqa +2,40 Prozent 9. RBI +2,27 Prozent 10. Frequentis +2,11 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Kapsch TrafficCom -6,52 Prozent 2. Rosenbauer -2,80 Prozent 3. Agrana -2,62 Prozent 4. Verbund -1,94 Prozent 5. OMV -1,87 Prozent 6. Addiko Bank -1,54 Prozent 7. Flughafen Wien -1,51 Prozent 8. Post -0,48 Prozent 9. Bajaj Mobility -0,36 Prozent 10. Porr -0,28 Prozent

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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
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