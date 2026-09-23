23.09.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Addiko Bank +3,19 Prozent 2. RHI Magnesita +1,52 Prozent 3. RBI +1,50 Prozent 4. SBO +1,37 Prozent 5. Lenzing +1,19 Prozent 6. SW Umwelttechnik +1,08 Prozent 7. Bajaj Mobility +1,08 Prozent 8. Verbund +0,89 Prozent 9. OMV +0,85 Prozent 10. Erste Group +0,83 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Porr -7,82 Prozent 2. Wienerberger -2,54 Prozent 3. AMAG -2,19 Prozent 4. Strabag -1,86 Prozent 5. Stadlauer Malz -1,85 Prozent 6. Agrana -1,77 Prozent 7. DO & CO -1,68 Prozent 8. Rosenbauer -1,58 Prozent 9. Wiener Privatbank -1,54 Prozent 10. BAWAG -1,50 Prozent

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ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
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